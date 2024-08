Berardi Lazio, la pista si SCALDA? CONSIGLIO a Fabiani, cosa FILTRA sull’esterno

Berardi-Lazio, la pista per l’esterno italiano può tornare a scaldarsi? Stefano Impallomeni consiglia Fabiani: le dichiarazioni

Intervenuto a TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato così di Berardi, seguito anche dal calciomercato Lazio:

PAROLE – «Sì. Per una fascia medio-alta. E’ un giocatore molto bravo, ogni anno doveva fare il salto ma è rimasto a Sassuolo. Ha avuto un brutto infortunio ma non può stare in Serie B, è nel giro della Nazionale. Se pensiamo che Castrovilli è andato alla Lazio, perché le altre non possono fare lo stesso con lui?».