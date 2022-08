Benitez: «Ecco la mia griglia scudetto. Italia? Grande gap con l’Europa»

Rafa Benitez ha parlato a La Gazzetta dello Sport del prossimo campionato che sabato partirà ufficialmente

Rafa Benitez ha parlato a La Gazzetta dello Sport del prossimo campionato di Serie A. Le sue dichiarazioni.

GRIGLIA SCUDETTO – «Inter e Juve, ma sarebbe poco rispettoso non considerare il Milan dopo lo scudetto. Mi farebbe piacere poi che nella lotta al vertice rientrasse il Napoli, ammesso che le cessioni non ne condizionino eccessivamente il rendimento».

MERCATO – «Tutte le squadre di prima fa- scia finora hanno puntato sulla qualità. Ma è ancora presto, nelle ultime settimane possono esserci movimenti che spesso si rivelano determinanti».

GAP ITALIA-EUROPA – «La questione non è prettamente tecnica. A livello di infrastrutture, ad esempio, Premier e Bundesliga sono obiettivamente più avanti di tutti. Poi in Inghilterra c’è anche un vantaggio deciso in termini economici, perché ogni club ha enormi poteri di investimento sul mercato».