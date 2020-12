Benevento, Inzaghi: «Sfavoriti dai pronostici, invece…» – VIDEO

Filippo Inzaghi ha commentato in conferenza stampa il pareggio contro la Lazio: queste le parole del tecnico del Benevento

Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha commentato in conferenza stampa il pareggio contro la Lazio. Queste le sue parole.

«I pronostici alla vigilia non erano molto favorevoli nei nostri confronti. Noi siamo stati bravi se pensiamo da dove arriviamo, dall’anno scorso, dalla Serie B. A pensare di giocarcela con tutti penso sia un motivo di grande orgoglio sia per il presidente, per il direttore che per i nostri tifosi che non possono godersi questa squadra».