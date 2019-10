Belotti su Immobile: «Ciro è speciale, non siamo rivali»

Andrea Belotti, al termine della gara tra Italia e Liechtenstein, ha commentato l’abbraccio con Immobile durante l’esultanza

La corsa verso Immobile e l’abbraccio liberatorio. Festeggia così Belotti, dopo la doppietta messa a segno in Liechtenstein-Italia. Un’esultanza che va oltre al campo e sconfina nell’amicizia, quella fraterna e sincera tra i due calciatori: «Non siamo rivali, siamo due amici», ha dichiarato l’attaccante del Torino a Rai Sport.

«Stiamo in camera insieme e stiamo sempre vicini quando c’è la Nazionale. Se possiamo, stiamo insieme anche in altre occasioni. – ha dichiarato ancora il Gallo – Ciro per me è una persona speciale e il nostro rapporto va oltre il lavoro».