Belotti a Dazn: «Abbiamo meritato di vincere per il modo in cui abbiamo giocato e preparato la gara»

Al termine della partita vinta con la Lazio ha parlato ai microfoni di Dazn Belotti, il quale esterna la sua gioia per il successo ottenuto con queste parole

PAROLE – Penso che oggi per come abbiamo interpretato la gara a livello mentale e tecnico sia stata una vittoria meritata. Abbiamo fatto quello che avevamo preparato la partita. Gara dominata, soddisfazione enorme per quanto preparato in settimana. Fa piacere quando i tifosi mi ringraziano. Io quando entro in campo devo dare tutto me stesso, devo uscire distrutto. I tifosi vogliono che noi vinciamo e io approccio così le partite. Rigore di Nico? Sono cose che possono succedere, capita di sbagliare. Europeo? Per me la Nazionale è un obiettivo ma passa dalle prestazioni che farò con la Fiorentina