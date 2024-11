Belleri non ha dubbi: «Baroni è molto simile ad un grande ex tecnico della Lazio, vi dico chi»

Belleri, l’ex giocatore della Lazio si esprime sui biancocelesti soffermandosi in particolare sul tecnico toscano: ecco cos ha detto a riguardo

Intervistato da Radiosei, l’ex Lazio Belleri ha espresso anche lui il suo parere sui biancocelesti elogiando Baroni e paragonandolo in modo sicuro e certo a Delio Rossi

PAROLE – Baroni riesce a valorizzare ciò che ha, la Lazio è bella da vedere. Non era scontato per un allenatore che non aveva mai vissuto una piazza importante. La società ha fatto una scelta giusta, orientarsi in un mercato come questo non è facile. Baroni e Delio Rossi? Sono due allenatori che lavorano tantissimo sul campo. Tra i due allenatori ci sono delle similitudini nel modo di giocare. Baroni è un mister che piace anche ai calciatori oltre che al pubblico, Delio era anche questo

I biancocelesti hanno 4 esterni importanti, tutti con caratteristiche diverse. Tavares è un giocatore superiore alla media, la cosa impressionante, oltre alla sua struttura fisica, è che difficilmente sbaglia la decisione della giocata. Quello fa la differenza tra un calciatore e un fuoriclasse. Il Bologna? La Lazio ha una cifra tecnica superiore. Arrivano entrambe da una vittoria nell’ultimo turno. Il Bologna paga un inizio di stagione difficile con la testa alla Champions dopo un percorso straordinario lo scorso anno

Giocare nella Lazio è stata un’emozione per me. Non avrei mai pensato di arrivare lì considerando da dove ero partito, sicuramente la situazione difficile di quel periodo mi ha favorito. Per la prima volta e forse per l’unica mi sono sentito calciatore grazie ad una piazza straordinaria come quella di Roma e ai suoi tifosi. Con la Lazio ho provato sensazioni indelebili