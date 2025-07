Dottoressa Mezzaroma: «Lotito sta benissimo. Lo faranno campare 2500 anni». Parla la presidentessa della Fondazione S.S. Lazio 1900

Una giornata per aprire le porte e mostrare i propri gioielli. In vista dell’inizio del ritiro estivo, in programma a Formello dal 14 al 26 luglio, la Lazio ha organizzato oggi, mercoledì 9 luglio 2025, un “open day” per la stampa. Un’occasione per visitare le rinnovate strutture del centro sportivo e per fare il punto in vista della nuova stagione che sta per cominciare.

Durante l’evento, ha preso la parola una figura istituzionale di primo piano del mondo biancoceleste, la dottoressa Cristina Mezzaroma, presidente della Fondazione S.S. Lazio 1900. Il suo intervento, riportato dall’agenzia Adnkronos, ha toccato due temi centrali: l’eccellenza delle infrastrutture del club e le condizioni del presidente Claudio Lotito, recentemente al centro dell’attenzione mediatica per questioni di salute. Le sue parole sono state dirette e cariche di orgoglio, volte a sottolineare la solidità del progetto Lazio.

Ecco la sua dichiarazione completa: «La Lazio ha a disposizione un centro sportivo che nessuno ha, un centro di eccellenza, e questa di oggi è una bella occasione per far vedere una realtà concreta. Lotito? Sta benissimo, finché non smetteranno di dargli contro lo faranno campare 2500 anni».

Queste affermazioni suonano come una riaffermazione di forza. Da un lato, l’orgoglio per il centro sportivo di Formello, descritto come un’eccellenza unica nel suo genere e un pilastro su cui costruire i successi futuri. Dall’altro, una battuta tanto netta quanto rassicurante sulle condizioni del presidente Claudio Lotito, presentandolo come un combattente rinvigorito dalle critiche. Un modo per chiudere il caso dopo il recente ricovero e per proiettare un’immagine di totale serenità e fiducia all’alba di una nuova, impegnativa stagione.