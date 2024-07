Belleri Lazio, il suo consiglio: «Lui sarebbe un OTTIMO ACQUISTO. Noslin e Tchaouna? Ecco cosa sarà DECISIVO»

Le parole di Manuel Belleri, ex giocatore della Lazio, sul calciomercato dei biancocelesti: «Ha fatto cose strepitose, lo prenderei»

Manuel Belleri, intervenuto a Lazio Style Radio, ha parlato del calciomercato Lazio, consigliando ai biancocelesti un colpo. Di seguito le sue parole.

NOSLIN E TCHAOUNA – «Per loro si tratta di un discorso di personalità. Loro sanno dove stanno arrivando, sanno che piazza è la Lazio. Nel momento in cui però sbagli l’approccio o non stai bene fisicamente diventa un problema, perché l’ambiente esige tanto. Deve essere bravo anche l’allenatore a valorizzarli al meglio. Per esempio Kamada, con Tudor aveva un feeling diverso e ha fatto qualcosa in più. Quando un giocatore arriva sempre che si instauri l’intesa con la piazza, poi anche con l’allenatore e i compagni. Questo non è una cosa tangibile, nasce all’interno dello spogliatoio».

GUDMUNDSSON O COLPANI – «Io ho visto fare delle cose strepitose a Colpani. È un giocatore su cui punterei, per me è pronto. Può crescere ancora tantissimo a livello fisico e tecnico, ha grande personalità. Mi ha colpito. Per la Lazio potrebbe essere un ottimo acquisto».