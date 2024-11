Belgio-Italia, Rovella richiamato all’ordine da Spalletti durante il primo tempo: il motivo

Belgio-Italia, durante la prima frazione di gioco il ct azzurro ha richiamato all’ordine il giocatore biancoceleste: il motivo

Archiviato il turno di campionato, che ha visto trionfare la Lazio a Monza contro l’ex biancoceleste Nesta, la serie A ha lasciato spazio alle Nazionali e i loro impegni tra cui la Nations League che vede per queste ultime due partite protagonista l’Italia, rispettivamente con Belgio e Francia. In occasione della partita con la formazione di Tedesco ancora in corso, a risaltare agli occhi di tutti è stato il richiamo di Spalletti a Rovella indicando al calciatore di essere più veloce nel palleggio e di cambiare fronte di gioco