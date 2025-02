Belahyane Lazio, fumata bianca imminente. Ecco come sta andando la trattativa: tante le conferme della chiusura

Reda Belahyane Lazio, affare in dirittura d’arrivo. Tante le conferme sull’offerta dei biancocelesti al Verona, pronta ad accettare

La trattativa che può portare Reda Belahyane alla Lazio si sta avvicinando alla conclusione. Tante le fonti autorevoli che stanno dando l’affare in dirittura d’arrivo: sia Alfredo Pedullà che Gianluca Di Marzio sono infatti concordi nell’affermare che la trattativa si più chiudere nelle prossime ore.

L’offerta che avrebbe convinto il Verona a vendere è con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato ad una cifra tra i 9 e 10 milioni che possono crescere con i bonus. Il suo arrivo inoltre non prevede l’obbligo di cessione, essendo un classe 2004 e quindi che può essere inserito come under 22.