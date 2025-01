Belahyane Lazio, dalla Francia sicuri: verso il trasferimento in Ligue 1! Quella big ha già fatto un’offerta al Verona

Belahyane Lazio, dalla Francia ne sono sicuri: il giocatore va verso il trasferimento in Ligue 1. Una big ha già fatto un’offerta

Come scrive L’Arena, Reda Belahyane potrebbe ancora lasciare il Verona, ma non per proseguire la sua carriera in Italia, lì dove era stato accostato a più riprese al calciomercato Lazio.

Il Marsiglia, infatti, sarebbe più vicino alla chiusura per portare il giocatore in Ligue 1, dietro precisa indicazione di mister De Zerbi. La proposta si aggirerebbe su una cifra tra i 10 e i 12 milioni di euro, che consentirebbe agli scaligeri di reinvestirla per rinforzarsi in altri reparti.