Belahyane Lazio, dalla Francia non hanno dubbi: accordo trovato tra il club e il calciatore. Cosa filtra

Belahyane Lazio, i giornali francesi non hanno dubbi riguardo la trattativa e annunciano novità importanti a riguardo: la situazione

Con il mese di Gennaio si apre anche di conseguenza il calciomercato, e la Lazio dopo l’arrivo di Ibrahimovic non ha nessuna intenzione di fermarsi. Uno dei nomi presenti sul taccuino di Fabiani è Belahyane il quale è stato individuato come profilo perfetto per lo scacchiere di Baroni proveniente da un club che conosce benissimo, ossia il Verona. Secondo quanto riportano i giornali francesi, e per l’esattezza Footmercato, la Lazio ha trovato l’accordo economico con il calciatore.

Il quotidiano spiega che il ragazzo vuole a tutti i costi raggiungere Baroni e mettersi a disposizione, ma non vuole battere i pugni con il Verona