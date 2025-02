Belahyane Lazio, Baroni lo consiglia: «Reda è giovanissimo con un futuro importante, ecco cosa gli dico in allenamento»

Condividi via email

Belahyane Lazio, le parole del tecnico Marco Baroni sul nuovo centrocampista dei biancocelesti: «Ha un grande futuro, ecco cosa gli dico sempre»

Marco Baroni, intervistato da SportMediaset in vista della partita di domani Inter Lazio, ha parlato anche di Reda Belahyane, che contro il Venezia ha fatto il suo debutto in campo e si gioca una possibilità di partire titolare anche contro i nerazzurri. Di seguito le se parole.

PAROLE – «Reda è giovanissimo, avrà un futuro importante, ha personalità e non ha paura. Questo è già un fattore importante per entrare in un livello di squadra, prestazioni e partite così importante. Lui deve giocare con questo coraggio e all’intero di questo centrare la sua prestazione».