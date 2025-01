Belahyane Chelsea, Fabrizio Romano smentisce tutto: ecco come stanno le cose

Nonostante le ultime voci che vedevano Reda Belahyane, accostato anche alla Lazio, il favorito per il centrocampo del Chelsea, Fabrizio Romano ha smentito tutto. Il noto esperto di calciomercato ha evidenziato come i Blues non abbiano discorsi aperti con il giocatore del Verona. La squadra inglese, infatti, ha altri obiettivi.

🔵❌ Chelsea are not working on Reda Belahyane deal at this stage of the window despite reports.

Verona midfielder not close or in talks to join Chelsea as the club has different targets. pic.twitter.com/0L8DSgpU7d

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 23, 2025