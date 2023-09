Behrami attacca: «La Lazio ha comprato giocatori non adatti al gioco di Sarri». Le parole dell’ex centrocampista biancoceleste

Valon Behrami, ex giocatore della Lazio, ha commentato nel salotto di DAZN il pareggio dei biancocelesti col Monza.

Le sue parole: «Questa Lazio ha un credo, un modo di giocare che è quello di Sarri. Ma hai bisogno di giocatori che saltino l’uomo e c’è solo Zaccagni. Isaksen deve ancora inserirsi. Guendouzi è più macchinoso e Kamada non è uno da palleggio. Non so se siano giocatori adatti a Sarri».