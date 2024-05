Bayern Monaco, Tuchel: «Questa è l’ultima conferenza stampa alla Säbener Straße. Non abbiamo raggiunto un accordo». Le parole del tecnico

Thomas Tuchel lascerà ufficialmente il Bayern Monaco a fine stagione. A confermarlo è stato lui stesso nella sua ultima conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni.

PAROLE– «Questa è l’ultima conferenza stampa alla Säbener Straße (il centro di allenamento del Bayern Monaco, ndr). Resta l’accordo di febbraio. Ci sono state altre discussioni, ma non abbiamo raggiunto un accordo. Non si tratta di orgoglio, ego o di essere il vincitore. Si tratta di vivere il proprio lavoro con tutta la propria passione. Credo che lasciamo sempre il segno e questo è successo anche qui. Il tempismo è sempre cruciale. Abbiamo scelto consapevolmente il Bayern Monaco. È stata una decisione rapida ed emotiva. I dirigenti che ci hanno convinto però ora non ci sono più. Andare in un club come questo e pensare che ci sia solo sole e acqua bassa sarebbe molto ingenuo. Ci saranno onde e avrete un po’ di mal di mare. La decisione è stata presa a febbraio. La settimana scorsa c’era solo la possibilità teorica di fare retromarcia, perché c’era questa iniziativa da parte del club. I motivi per cui abbiamo dovuto separarci sono minimi. E’ così ed è un bene. Da febbraio era chiaro a tutti noi che il capitolo era chiuso. E poi c’è stata una settimana molto, molto movimentata: la scorsa. La trattativa è cominciata giovedì, dopo la partita contro il Real Madrid, ed è durata fino a ieri. Ma resta l’accordo di febbraio. Ci sono state discussioni, ma non abbiamo raggiunto un accordo».