Bayern Monaco, Sanè e Goretzka: «Partita difficile, ma aggressiva»

Sanè e Goretzka hanno commentato la vittoria del Bayern Monaco sulla Lazio: ecco le parole dei due protagonisti di ieri

Il Bayern Monaco travolge la Lazio. Un categorico 4-1 imposto senza appello. Al termine del match, Sanè e Goretzka – protagonisti della gara di ieri – hanno commentato così il risultato:

GORETZKA – «Sono felice che siamo tornati a giocare a una così grande partita in Champions League. Abbiamo trovato bene la nostra strada nel gioco. Questo era importante, perché nelle settimane precedenti abbiamo dormito troppo nei primi minuti. Siamo stati aggressivi sin dall’inizio e abbiamo avuto un buon inizio, vinto le palle molto alte, il che significa che la strada per il gol è stata più semplice. Questo ci ha resi forti la scorsa stagione. Abbiamo deciso di tornare lì. Oggi è stato un buon passo in questo senso».

SANÈ – «Volevamo essere presenti dal primo minuto e dare l’esempio. Volevamo giocare in modo aggressivo qui fuori. È stata una partita difficile. Abbiamo sfruttato le occasioni da gol e abbiamo giocato una buona partita», riporta il sito ufficiale del club bavarese.