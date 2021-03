Bayern Monaco, contro la Lazio sarà turnover. Spazio a Musiala e Roca

In virtù del 4-1 dell’andata, Hansi Flick approfitta per fare turnover per il match tra il suo Bayern Monaco e la Lazio

Il 4-1 dell’andata pesa come un macigno e avvicina allo zero le possibilità di rimonta biancoceleste. Bayern Monaco e Lazio si affronteranno stasera per il ritorno degli ottavi di finale di Champions, ma i bavaresi sembrano proiettati ai prossimi impegni in Bundesliga.

Hansi Flick infatti, stando a quanto riporta L’Equipe, avrebbe intenzione di fare un po’ di turnover. Il tecnico tedesco infatti, sarebbe intenzionato a schierare il giovane Musiala (già in gol all’andata) e il centrocampista spagnolo Marc Roca.