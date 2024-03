Bayern Monaco Lazio, sciolti i dubbi della vigilia: Sarri risolve così i ballottaggi

Bayern Monaco Lazio, risolti i dubbi della viglia di Maurizio Sarri: il tecnico biancoceleste lancia dal primo loro due

Comunicate le formazioni ufficiali di Bayern Monaco-Lazio, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, con i biancocelesti che devono difendere l’1-0 dell’andata.

Sciolti i dubbi della vigilia: sulla sinistra c’è Pellegrini e non Hysaj come si pensava in un primo momento, mentre a centrocampo Vecino ha rimontato posizioni su Cataldi.