Bayern Monaco Lazio, il punto sugli infortunati di Sarri: ecco chi salterà il match dell’Allianz Arena. I dettagli

Mancano sempre meno alla sfida di domani tra Bayern Monaco e Lazio, Sarri per la sfida vuole schierare il suo undici migliore, ma dovrà fare i conti ancora con qualche infortunato. Patric non ha recuperato in tempo è alle prese con fastidi muscolari.

La pubalgia ha fermato da diverse settimana anche Rovella, altro indisponibile insieme a Sepe (influenzato).