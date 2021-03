Bayern Monaco Lazio, contro i bavaresi Immobile vuole tornare grande

Ciro Immobile punta a riscattarsi dopo le ultime uscite deludenti. Il match di ritorno contro il Bayern potrebbe essere l’occasione giusta

Il 4-1 dell’andata pesa come un macigno, e assottiglia (quasi) allo zero le possibilità della Lazio di passare il turno. Troppo forte il Bayern Monaco, campione di tutto e guidato in attacco da un super Lewandoswski. Dall’altra parte Ciro Immobile, che vive un momento no. Non segna da 6 partite, sembra fuori forma e giù di morale.

Come riporta l’edizione odierna de Il Tempo, l’occasione per il bomber biancoceleste di risollevarsi potrebbe essere proprio il match contro i bavaresi. Un motivo in più potrebbe essere il passato poco brillante in Germania, prima di tornare grande con la maglia della Lazio.