Bayern Monaco Lazio, la stampa tedesca snobba i biancocelesti

Poco risalto sui quotidiani tedeschi al match tra Bayern Monaco e Lazio. L’attenzione sembra concentrata su altri temi

Nonostante il 4-1 dell’andata, ci si aspetta un certo risalto sul match di ritorno tra Bayern Monaco e Lazio, soprattutto sui quotidiani di carattere sportivo. Non è così in Germania, dove chiaramente considerano chiusa la pratica qualificazione in favore dei bavaresi. Non c’è traccia di alcuna notizia riguardante la sfida contro i biancocelesti, pur essendo la vigilia.

Il Corriere dello Sport traccia i temi principali dei quotidiani sportivi tedeschi, che sembrano presi da tutt’altre notizie. La prima riguarda Hansi Flick, designato come erede di Loew sulla panchina della Nazionale tedesca, e ciò ha fatto storcere il naso a molti tifosi in Germania. Un altro tema ampiamente trattato è la corsa al titolo in Bundesliga, dove il Bayern ha 4 punti di vantaggio sul Lipsia. E infine, il singolare episodio che ha in Lewandowski il protagonista. Il centravanti polacco infatti, nella scorsa partita di campionato, ha indossato un paio di scarpini Nike nella prima frazione, un paio Puma nella seconda. La lotta tra i due colossi dello sport per assicurarsi l’esclusiva sull’abbigliamento sportivo del polacco è agguerrita.