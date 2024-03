Bayern Monaco-Lazio 1-0, Kane sblocca e rimette in parità il doppio confronto – VIDEO

Bayern Monaco-Lazio, l’inglese sblocca la partita e rimette in parità il doppio confronto tra le due formazioni

Si sblocca la gara in Germania ma non arriva il gol che la Lazio sperava, perchè a sbloccare il match ci pensa Kane al 38′. L’inglese apre le marcature di Bayern Monaco-Lazio con la sua conclusione in area di rigore che non da scampo a Provedel alla sua destra, con il portiere biancoceleste che stava arrivando ad intercettare la conclusione dell’ex Tottenham