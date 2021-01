Il Bayern Monaco travolge lo Schalke 04 nella 18ª giornata della Bundesliga: poker con doppietta di Muller

Il Bayern Monaco travolge 4-0 lo Schalke 04 nel match valido per la 18ª giornata della Bundesliga. I prossimi avversari della Lazio in Champions consolidano così il primato in classifica a +7 sul Bayer Leverkusen.

Gli uomini di Flick hanno passeggiato sui biancoazzurri grazie alla doppietta di Muller, alla rete del “solito” Lewandowski e al gol di Alaba allo scadere.