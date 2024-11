Bautista Perez Lazio, chi è il giovane del Racing che piace a Fabiani

Bautista Perez Lazio, ecco chi è il giovane centrocampista del Racing de la Avellaneda che piace agli uomini mercato

Il calciomercato Lazio è in una fase di osservazioni di giovani potenziali talenti e tra questi c’è anche Bautista Perez, giovane centrocampista argentino del vivaio del Racing. Come riportato da Cesar Luis Merlo, giornalista di TyC Sport ed esperto di mercato sudamericano, su di lui non c’è solo l’interesse dei biancocelesti, ma anche l’Inter. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Bautista Perez è il figlio del Perico Perez, è un classico numero 6, mi dicono che Lazio e Inter sono molto interessate. Il ragazzo non ha ancora un contratto professionistico con il Racing, quindi potrebbe essere preso pagando soltanto il premio di solidarietà. Lui ha passaporto comunitario, quindi occhio alla sua situazione, parliamo di uno dei talenti più importanti del vivaio del Racing».