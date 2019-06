Bastos, il Levante insiste ma la Lazio vuole tenerlo: la situazione

Bastos verso la conferma, rifiutate le avances del Levante

Bastos proseguirà la sua avventura alla Lazio. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la società biancoceleste ha rifiutato le ultime offerte pervenute dal Levante. Il difensore angolano è apprezzato da mister Inzaghi, per la sua duttilità tattica, e non vorrebbe privarsene.

Gli unici difensori in uscita sono Stefan Radu (QUI la notizia) e Fortuna Wallace. In attesa del nuovo acquisto Vavro il reparto difensivo non subirà altri stravolgimenti.