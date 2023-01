Basic proposto alla Salernitana? Il croato è in bilico e potrebbe lasciare la Lazio a gennaio

La Lazio sta cercando di capire se ci sono margini oppure occasioni per piazzare cessioni inattese, seppur in prestito.

Hysaj resta a Formello. Occhio alla posizione di Basic, costato 7 milioni l’estat scorsa, prelevato dal Bordeaux. Il centrocampista croato sta trovando poco spazio, non è ancora decollato, fatica dopo un anno di rodaggio. Secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato proposto alla Salernitana. Ma per il Corriere dello Sport non sono arrivate conferme.