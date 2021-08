Basic pronto per la Lazio: scelto anche il numero di maglia

Basic ha deciso il numero di maglia. L’8 e il 26 – i preferiti – sono già sulle spalle di Radu e Akpa Akpro: la scelta è così ricaduta sull’88

Il neo acquisto Toma Basic avrà l’88 sulle spalle. È questo il numero di maglia scelto dal centrocampista, arrivato due giorni fa a Roma e già agli ordini di Sarri.

Come riporta Il Messaggero, il ragazzo avrebbe voluto il 26, lo stesso sfoggiato in Ligue 1 ma già preso da Stefan Radu; stesso discorso per l’8, attualmente sulla casacca di Akpa Akpro. La scelta è stata quindi obbligata: duplicare il suo numero preferito.