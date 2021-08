Allenamento Lazio: ripresa la preparazione, Basic presente sul campo

Allenamento Lazio: i biancocelesti hanno ripreso la preparazione in vista della gara contro lo Spezia. Basic regolarmente presente

La Lazio ha ripreso nel pomeriggio in quel di Formello, nell’unica seduta giornaliera, la preparazione in vista della gara contro lo Spezia di sabato alle 18:30 all’Olimpico. La squadra ha iniziato l’allenamento svolgendo un circuito di attivazione muscolare divisa in due gruppi.

Successivamente il gruppo ha svolto una partitella a campo ridotto undici contro undici con l’indicazione di giocare sempre in avanti per preparare l’attacco alla porta: Sarri ha voluto intensificare le prove tattiche in vista della gara di sabato pomeriggio. Basic regolarmente in gruppo durante le esercitazioni.