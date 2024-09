Basic Lazio, trattativa col Hajduk SFUMATA? Lotito PRETENDEVA questo. Cosa SUCCEDE. Gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto riporta The Croatian Lad, la trattativa per il ritorno di Basic all’Hajduk in prestito per un anno é sfumata. Il presidente della Lazio, Lotito pretendeva dai croati il pagamento di una parte significativa dello stipendio annuale del calciatore. La differenza di 750.000 € si è rivelata un ostacolo decisivo per l’operazione.