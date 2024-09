Basic Lazio, l’Antalyaspor fa sul serio: 3 giorni per chiudere

Toma Basic potrebbe lasciare la Lazio: in Turchia il calciomercato è ancora aperto e l’Antalyaspor ha aperto le trattative

Dopo il mancato trasferimento di Toma Basic all’Hajduk Spalato, per il centrocampista si potrebbe aprire un nuovo scenario di mercato: infatti, come riportato dal quotidiano turco Akdeniz Manset Gazetesi, l’Antalyaspor ha avviato la trattativa per il giocatore della Lazio.

La sessione di calciomercato in Turchia finirà il 13 settembre e le squadre stanno cercando di chiudere gli ultimi colpi. Ora Toma Basic può seriamente lasciare il club biancoceleste.