Basic Lazio, cambio di proprietà nel Bordeaux: fumata bianca vicina

Cambio di proprietà nel Bordeaux, che potrebbe servire un assist al mercato della Lazio: l’arrivo di Basic è sempre più vicino

Novità importanti sul fronte calciomercato per la Lazio, in particolare per quanto riguarda l’acquisto del croato Toma Basic. Il centrocampista croato è da tempo il prescelto del club per rinforzare la mediana, ma a causa dei problemi societari del Bordeaux, squadra in possesso del suo cartellino, la trattativa è andati avanti a rilento.

Tuttavia, come riportato dal Corriere dello Sport, il club francese ha scongiurato la retrocessione d’ufficio in Ligue 2 grazie al cambio di proprietà: adesso alla guida del Bordeaux c’è Gerard Lopez. Questa operazione potrebbe aiutare la Lazio ed accelerare i tempi per il trasferimento del giovane centrocampista: la fumata bianca sembra più vicina.