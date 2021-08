Basic Lazio, il ruolo e dove potrà giocare il croato con i biancocelesti

Basic Lazio, affare in dirittura d’arrivo. Il ruolo del croato e dove potrà essere impiegato da Sarri nello scacchiere tattico

Una telenovela croata dall’epilogo scritto. Le strade di Toma Basic e della Lazio pronte finalmente a incrociarsi dopo settimane di voci, cifre e intoppi. Il centrocampista del Bordeaux è pronto a vestire la maglia biancoceleste, domani potrebbe effettuare le visite mediche per poi tuffarsi nell’esperienza italiana.

Ma in quale ruolo verrà impiegato da Sarri? Il croato è un centrocampista centrale mancino dai piedi buoni, ha già due presenze con la nazionale maggiore e discreta esperienza, avendo fatto il titolare con i Girondini nella passata stagione. Ha agito perlopiù da vertice basso in un centrocampo a tre, da regista con discrete doti fisiche. Per questo motivo, oltre a duellare per un posto con Leiva, potrebbe anche far rifiatare Milinkovic giocando da mezzala.