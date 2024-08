Basic Lazio, il giocatore non rientra nei piani di Baroni: dalla Spagna un club su di lui. Gli ultimi aggiornamenti sul mercato in uscita

Come riporta Nicolò Schira, Toma Basic non è nei piani di Baroni ed è pronto a lasciare la Lazio. L’Espanyol ha mostrato interesse per lui. Vedremo se ci saranno sviluppi in tal senso e se la destinazione del giocatore sarà la Spagna. Il centrocampista croato classe ’96 è alla Lazio dal 2021.