Basic Lazio, DUE club di Serie A interessati: i biancocelesti SPERANO in un’offerta. Le ultime sul futuro del centrocampista croato

Toma Basic, ormai da tempo, non rientra più nei piani della Lazio, la quale sta cercando di cederlo per fare cassa e liberare un posto per un’eventuale nuovo acquisto. Come riportato da Il Tempo, Parma e Venezia si sono interessate al giocatore.

Le due neopromosse hanno chiesto informazioni, senza però approfondire il discorso con i dirigenti biancocelesti. La Lazio spera che possa arrivare un’offerta nei prossimi giorni.