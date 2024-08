Basic Lazio, il centrocampista con le valigie in mano: si ATTENDE l’offerta giusta per il giocatore biancoceleste

Tornato dal prestito alla Salernitana, dove non ha lasciato il segno e che è terminato con la retrocessione in Serie B, Toma Basic non rientra più nei piani della Lazio. La società lo vorrebbe cedere a titolo definitivo per liberarsi del suo ingaggio.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, non sono arrivate offerte per il centrocampista croato e il club biancoceleste spera di riceverne presto.