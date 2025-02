Basic Lazio, quale futuro per il difensore? Cremonese sempre in corsa, ma lo segue anche un altro club di B

Basic Lazio, il club capitolino continua a lavorare anche sul mercato in uscita. Tutti i dettagli

Come riporta il Corriere dello Sport, su Basic della Lazio c’era forte l’interesse della Cremonese che poi, stanca di aspettare, ha virato su Azzi del Cagliari. Ma sul croato ci sarebbe un’altra squadra di Serie B, il Sassuolo secondo in classifica.

Alla ricerca di un profilo per migliorare la rosa, la dirigenza neroverde l’avrebbe individuato in Basic. Vedremo se ci saranno ulteriori sviluppi in merito.