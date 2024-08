Baroni a Sky: «Presi due brutti gol. Ingenui nel fermarsi sulla prima rete, ecco perché»

Marco Baroni ha parlato a Sky dopo il match tra l’Udinese e la Lazio: ecco le dichiarazioni dell’allenatore

Ai microfoni di Sky, dopo Udinese-Lazio, è intervenuto Marco Baroni.

PAROLE – «Abbiamo presi due brutti gol, era già successo contro il Venezia. Poi non è facile condurre queste partite perché loro sono una squadra molto fisica. Dobbiamo migliorare nell’essere concreti nelle due fasi. Non è facile in queste situazioni rimettere in piedi il risultato con una squadra così fisica.

È difficile protestare, anche perché non ci si deve fermare. La squadra ha visto la bandierina alzata, ma bisogna continuare a giocare. È stata un’ingenuità. Con questa Udinese poi è difficile rientrare in partita.

Oggi abbiamo portato molto la palla sugli esterni. Dobbiamo migliorare sui cross, ne abbiamo fatti tanti a destra. A sinistra facciamo fatica con un giocatore a piede invertito. Abbiamo fatto fatica anche per vie centrali, anche se quando è entrato Dia ci ha dato una mano. È un giocatore bravo a muoversi tra le linee.

La squadra è conscia di dover migliorare sulla concretezza e sulla velocità del gioco. Credo che oggi abbiamo avuto qualche difficoltà nell’andare sotto contro una squadra aggressiva. Avevo preparato la squadra a questa partita, ma dobbiamo lavorare di più».