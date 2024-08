Baroni alla Rai: «Squadra e tifosi STRAORDINARI. Scetticismo? Dobbiamo LAVORARE, sono consapevole di una cosa»

Marco Baroni, allenatore della Lazio, ha parlato della vittoria dei biancocelesti contro il Venezia alla Rai: le dichiarazioni

Marco Baroni ha parlato così della vittoria della Lazio sul Venezia ai microfoni della Rai.

LE PAROLE – «Non è stato facile partire dopo tre minuti con un errore, ma questo dà valore alla prestazione della squadra che è sempre stata in partita. La squadra ha cercato la pressione, ha avuto un buon palleggio. I ragazzi hanno dato tutto, devo ringraziare loro e il pubblico che ci ha riservato un’accoglienza straordinaria, è stata una bella serata. Lo scetticismo? Ho sempre detto che dobbiamo lavorare a testa bassa, questo è il mio profilo. Ho trovato un gruppo che sa mettersi in discussione e dobbiamo pensare solo a lavorare. Quando parlo di transfer emotivo, della lazialità, intendo una squadra che si dedica e che riesce a incarnare undici giocatori con una sola anima. Io sono consapevole dell’opportunità, è una chance importante e la sto affrontando con gioia e concentrazione. Darò tutto me stesso per raggiungere gli obiettivi che vogliamo».