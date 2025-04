Baroni a Sky: «Domani dovremmo giocarcela senza nessun rimorso. Sul doppio centravanti dico questo»

Baroni, le parole del mister alla vigilia della delicata sfida casalinga di domani della Lazio contro il Bodo Glimt: le sue considerazioni

Ai microfoni di Sky ha parlato mister Baroni, il quale alla vigilia del match della Lazio contro il Bodo fondamentale per l’Europa League, rilascia queste sue considerazioni

PAROLE – Perché crederci? Perché questa squadra, la mia squadra, ha sempre dato tutto, si è sempre spesa in tutte le partite e lo farà anche in questa. Sappiamo che è una partita speciale e proprio per questo la squadra darà tutto. Il tema è li dentro, dare tutto e spendere tutto senza risparmio e senza rimorso. Oggi lo dirò alla squadra, non dobbiamo pensare al risultato da recuperare ma essere centrati sulla prestazione che dobbiamo fare e che ci serve contro questa squadra. È li dentro la chiave per recuperarla

La squadra ha fatto due partite, sia a Bergamo sia il derby, secondo me di altissimo livello. Nel mezzo c’è stato questo inciampo e proprio per questo serve dare tutto quello che ho detto prima, dare tutto quello abbiamo e spendere tutto. Sono cose importanti, la squadra ha risorse importanti e lo si vedrà domani sera specialmente col nostro pubblico che ci darà quell’energia in più

Doppio centravanti? È una soluzione, oggi ci ritroviamo perché c’era bisogno di recuperare energie non solo fisiche, ma anche mentali. Faremo una valutazione e stasera deciderò, ma questa è una soluzione probabile. Tavares convocato? Devo valutare la situazione, il ragazzo sta bene è a posto. Dobbiamo fargli fare oggi una seduta di lavoro e poi parlerò con lui per capire se ci sono le condizioni