Baroni a LSC: «La squadra ha meritato la vittoria perchè abbiamo fatto un ottima partita, sulle condizioni di Marusic dico questo»

Baroni, il tecnico biancoceleste esterna la sua gioia per la vittoria elogiando la sua squadra per la prestazione ottenuta

Missione compiuta per la Lazio, alla quale il Meazza martedì ha tolto la semifinale ma gli consegna i tre punti pesanti questa sera contro il Milan. Lo sa benissimo mister Baroni, il quale ai microfoni di LSC esterna cosi la sua gioia per la vittoria ottenuta contro i rossoneri

PAROLE – La squadra ha fatto veramente bene, lo sappiamo. Abbiamo fatto il nostro gioco con la nostra energia, 20 falli e tanti tiri. Sono contento, i ragazzi meritavano questa vittoria. Non dobbiamo gaurdare niente, ci servono solo grandi prestazioni e nient’altro. Pedro lo conosciamo tutti, sono orgoglioso di allenarlo. Anche se avesse sbagliato meritava di calciare lui il rigore, ma sapevamo che non avrebbe sbagliato. La squadra ha lottato pallone su pallone, peccato che quando sono rimasti in 10 abbiamo pensato di conservare ma non dobbiamo farlo. Adesso qualche giorno e poi ci ributtiamo con la testa sull’Europa

MARUSIC – Credo sia solo una contusione, un colpo importante sul ginocchio ma credo sia solo una contusione