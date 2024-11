Baroni omaggia Riva: «E’ stato una grande icona del calcio ed un esempio»

Baroni, il tecnico biancoceleste rilascia una bella intervista ricordando lo storico ex campione del Cagliari: le sue considerazioni

Ai microfoni di Radio 1 ha parlato Marco Baroni tecnico della Lazio, il quale ha rilasciato delle considerazioni in ricordo di Gigi Riva che ieri ha compiuto gli anni ed è stato omaggiato in occasione della gara di Nations League tra Italia e Francia

RIVA – Si parla di un grande campione da calciatore e ha dato un contributo fondamentale con la Nazionale. Un personaggio stratosferico che ha fatto la storia, nel suo modo di essere c’era questa eduzione e gentilezza, la potenza che esprimeva in campo la traduceva nella sua vita privata, dovremmo prenderlo da esempio. I fischi all’inno francese? Vorrei glissare, questo è un altro atto di educazione sportiva, dobbiamo crescere tutti. Ululati e fischi non devono esistere in uno stadio. Io continuo a passare un messaggio di passionalità, queste sono le emozioni che deve ricevere il tifoso