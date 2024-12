Baroni al premio Educazione dello Sport: «Sono un uomo che ama quello che fa. Ma per me è una missione»

Baroni in occasione della consegna del premio “Educazione dello Sport”, ha rilasciato queste dichiarazioni

Marco Baroni ha ricevuto il premio “Educazione dello Sport” all’Opes. L’allenatore della Lazio, una delle rivelazioni di questa Serie A, ha poi rilasciato queste dichiarazioni:

LE PAROLE – «La mia carriera è quella di un uomo che ama quello che fa, anche con delle rinunce verso i familiari. Ma per me è una missione: crescita individuale lavorando sempre e non mollando mai. Resto sempre legato a questi valori»