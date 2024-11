Baroni Lazio, il tecnico sa solo vincere: le pagelle dei quotidiani sportivi

Baroni Lazio, la sua squadra continua a vincere e stupire e i principali quotidiani sportivi elogiano il suo lavoro

Altra vittoria della Lazio contro il Monza e altra master class tecnico-tattica dell’allenatore biancoceleste Marco Baroni. I principali quotidiani sportivi lo elogiano così:

MESSAGGERO – «8, sedicesima partita, dodicesima vittoria cambiando modulo per dare più copertura alla squadra. Non sbaglia un colpo prima della partita e durante, quando effettua sempre i cambi giusti per aiutare la squadra».

CORRIERE DELLO SPORT – «8, dieci vittorie nelle ultime undici partite. Non ci sono più aggettivi. Meriterebbe la lode. Palleggio, concretezza e fase difensiva. La Lazio mostra l’intero repertorio delle grandi squadre».