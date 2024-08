Baroni NON ESCLUDE quell’idea per la sua Lazio: «Se si lavora in un certo modo SI PUO’ FARE»

Baroni non esclude l’idea di mettere due attaccanti insieme dall’inizio nella sua Lazio: le dichiarazioni del tecnico in conferenza

Così, in conferenza stampa, Marco Baroni ha parlato della possibilità di vedere la Lazio con Dia e Castellanos insieme dall’inizio.

DIA E CASTELLANOS INSIEME COME – «Io parto da come fare gol. Ho giocato anche con quattro attaccanti. Non è un problema di quello, ma di lavoro che fanno. Se lavorano, danno pressione, aiutano e hanno mobilità ci si può lavorare. E’ chiaro che bisogna trovare equilibri, altrimenti non si può fare. Non metto il giocatore perchè va sotto, deve esserci equilibrio e lo troveremo nel lavoro. Avere attaccanti bravi è sempre meglio. Abbiamo giovani che hanno una grande occasione e noi gliela daremo».

