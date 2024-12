Baroni Lazio, per Dino Zoff è promosso a pieni voti e non è una sorpresa: ecco il motivo

Baroni Lazio, il tecnico biancoceleste ha convinto Dino Zoff, che non è sorpreso dei successi ottenuti in questa prima parte di stagione

Dino Zoff, ex allenatore e presidente della Lazio, ha parlato con toni molto positivi di Marco Baroni in una intervista a la Gazzetta dello Sport, specificando come non fosse sorpreso dai risultati del tecnico sulla panchina biancoceleste. Di seguito le sue parole.

BARONI – «Anche lui sta facendo qualcosa di straordinario, come già aveva fatto l’anno scorso a Verona. La Lazio è stata completamente rinnovata in estate, sono andati via i giocatori più importanti. Ma lui non ha fatto una piega ed è stato capace in pochissimo tempo di creare un gruppo molto competitivo».