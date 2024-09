Baroni Lazio, il tecnico torna alle ORIGINI: il cambio modulo per far RENDERE al meglio i suoi assi. La nuova IDEA

Baroni Lazio, il tecnico pronto a tornare alle origini: cambio modulo per far rendere al meglio gli assi biancocelesti. A cosa pensa

Come spiega il Corriere dello Sport, in casa Lazio mister Marco Baroni sta pensando anche al cambio modulo per far rendere al meglio i giocatori a sua disposizione.

Senza un numero 10 e trequartista si potrebbe pensare di passare definitivamente al 4-4-2, con Dia e Castellanos, che hanno dimostrato di sapersi intendere, in avanti. Zaccagni e Tchaouna sulle fasce e sulla mediana Guendouzi e un uomo più di qualità come Rovella.