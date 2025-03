Baroni Lazio, ko di Bologna ha rimesso tutto in discussione

In casa Lazio si sta cercando di ridare una scossa a tutto l’ambiente dopo la pesante sconfitta maturata contro il Bologna

La sconfitta contro il Bologna sembra aver lasciato dietro di se degli strascichi difficili da eliminare in casa Lazio, con la posizione di Marco Baroni che non sembra essere del tutto stabile. Le parole rilasciate dal ds Fabiani non sembrano dare conferme su quella che sarà la permanenza del mister nella prossima stagione, anzi: “Dispiace per i tifosi, ma l’ultima batosta ci deve dare degli spunti. C’erano state delle avvisaglie prima del ko anche con il Viktoria Plzen. Baroni al momento non è in discussione, ma la società valuterà tutto a fine stagione“.

Parole che fanno pensare a delle riflessione da parte della società e stando a come analizzato da TMW, se Baroni non dovesse centrare la qualificazione in Europa League e non accedere alle semifinali dell’attuale competizione, rischierebbe fortemente di dover dire addio alla Lazio.