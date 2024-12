Baroni a Sky: «Sono contento della prestazione. Atalanta fortissima. Rovella? Ecco cosa ne penso»

Marco Baroni, tecnico della Lazio, ha parlato così nel post-partita del match contro l’Atalanta

Intervenuto ai microfoni di Sky al termine del match contro l’Atalanta, il tecnico della Lazio Marco Baroni ha parlato così del pareggio di questa sera:

PAROLE – «Ho detto ai ragazzi che sono stato contento della presentazione. Affrontavamo una squadra fortissima e non abbiamo nessun rammarico. Questa squadra deve crescere nella capacità di gestire queste partite. Anche nelle difficoltà tiriamo fuori tutto quello che abbiamo. Dovevamo chiudere la partita. Siamo anche in difficoltà di organico e sono contento di cosa hanno tirato fuori questi ragazzi. Peccato perché la potevamo vincere, però sono contento della prestazione. Questa partita ci aiuta a crescere. Abbiamo cercato di mettere in difficoltà l’Atalanta puntando sulla mobilità. Dele è un ragazzo che ci darà una mano importante. Sta crescendo sempre di più ed è un giocatore che ha una gamba importante. Faccio ancora una volta i complimenti alla mia squadra. Rovella è molto bravo, con Guendouzi si muovono tanto e mi piacciono. Gli dico di forzare qualcosa e di imparare sbagliando».