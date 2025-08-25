Baroni amaro post Inter Torino 5-0: «Ecco cos’è successo oggi, ripartiremo da…»

Mister Marco Baroni amaro dopo Inter Torino 5-0, vediamo le dichiarazioni dell’ex allenatore della Lazio in conferenza stampa dopo la partita

Una notte da dimenticare per il Torino, che apre la stagione 2025-2026 con un incubo: una pesante sconfitta per 5-0 in casa dell’Inter, una delle principali favorite al titolo. Nonostante la forza dell’avversario, la prestazione della squadra di Baroni è stata ben al di sotto delle aspettative, mettendo in luce diverse criticità che non possono essere attribuite solo alla superiorità tecnica dei nerazzurri.

Il Toro resiste solo 18 minuti, il tempo che Bastoni sfrutta un errore difensivo su calcio d’angolo per sbloccare il risultato. Da quel momento, la squadra granata si sgretola rapidamente, incapace di reagire e mostrando una fragilità difensiva che preoccupa. I gol successivi di Thuram (doppietta), Lautaro Martínez e Bonny arrivano in gran parte a causa di disattenzioni, passaggi sbagliati e una mancanza di concentrazione generale.

Le scelte iniziali di Baroni, come la titolarità di Simeone e la conferma di Ilkhan a centrocampo, non hanno prodotto i risultati sperati. Nemmeno i cambi, con l’ingresso di Tameze e Aboukhlal, sono riusciti a cambiare il corso del match. Il risultato è una sconfitta umiliante che lascia l’allenatore con un quadro chiaro dei problemi da affrontare, in primis nella difesa.

La reazione dei tifosi, con oltre 2000 presenti a San Siro, che abbandonano lo stadio prima del triplice fischio, è il giusto epilogo per una serata da dimenticare. Ora Baroni dovrà risollevare il morale della squadra e prepararla alla sfida contro la Fiorentina. Ecco cosa ha detto l’ex Lazio, un passaggio:

Buonasera Baroni, come spiega questa prestazione?

«La squadra ha provato a fare delle cose che abbiamo preparato. Nel primo tempo abbiamo fatto anche bene ma occorre più determinazione. Quando esci da un primo tempo in cui l’Inter ha giocato con qualità non puoi concedere disattenzioni. Il punteggio ci deve dare dolore forte e sappiamo che abbiamo una settimana difficile. Nello sviluppo della manovra la squadra ha ricercato qualcosa. Oggi abbiamo fatto troppi regali».

Da dove si può ripartire?

«In questo momento c’è poca solidità e dobbiamo sistemarla assolutamente. Davanti a noi oggi c’era una squadra forte ma c’è da lavorare sul blocco squadra. Non sono abituato a ragionare solo per reparto, è il sistema complessivo che conta. Ma è una situazione che sistemeremo di sicuro»

